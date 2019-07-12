وطن النهار

أكد الأمين العام المساعد لشؤون المجلس الاعلى واستشراف المستقبل بالإنابة احمد العنزي ان الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تلعب دورا مهماً في دعم وتوجيه العمل التنموي في البلاد من خلال إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتنمية وفق رؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد «كويت 2035» لتحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمار يكون القطاع الخاص قائدا للتنمية فيه.

وأوضح خلال افتتاح فعاليات الزيارة الميدانية لطلبة القانون في جامعة الكويت وكلية القانون العالمية وبعض الجامعات من خارج الكويت لمقر الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بحضور مسؤولي عدد من القطاعات المعنية في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ان الامانة العامة للتخطيط تسعى الى مساعدة الجهات الحكومية في تحقيق رؤاها التنموية المستقبلية وتحويلها الى واقع حقيقي فضلا عن حرصها على تشجيع المبادرات الشبابية الهادفة ودعمهم بالمعرفة التي يتطلعون اليها.

التخطيط والتنمية

من جانبه، اشاد عضو البرنامج التدريبي «قادة الغد» هاني العنزي بمبادرة الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في استقبال برنامج قادة الغد لشرح مهامها وكل ما يتعلق بالمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ورؤية صاحب السمو امير البلاد قائد الانسانية الشيخ صباح الاحمد «كويت 2035» بهدف استفادة طلاب البرنامج من المعلومات التنموية المهمة.

بدوره، استعرض مدير ادارة شؤون المجلس واللجان خالد الديحاني نبذة عن تاريخ التخطيط وانشاء المجلس الاعلى للتخطيط والمهام التي يقوم بها على مدى العقود الماضية مشيرا الى ان المجلس يتكون من اربع لجان هي لجنة السياسات العامة والاعلام ولجنة التنمية الاقتصادية ولجنة المتابعة وتقييم الأداء ولجنة التنمية البشرية والعمرانية.

واشار الى ان المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية هو مجلس استشاري لمجلس الوزراء يختص برسم واقتراح السياسات العامة للدولة واقتراح واقرار الخطط التنموية بالتنسيق مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ويضم اعضاء من الوزراء ومنظمات المجتمع المدني واصحاب الخبرة والاختصاص ويفوض برئاسة المجلس النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد.

وتطرق الديحاني للحديث حول آلية العمل في المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، مشيرا الى ان لجان المجلس تدرس الموضوعات وتعتمدها ثم تحيلها الى المجلس الاعلى لمناقشتها واتخاذ الرأي فيها اما باعتمادها او اعادتها الى اللجنة للمزيد من الدراسة.

ومن جانبها استعرضت مراقب ادارة اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج شريفة البدر منهجية اعداد خطط التنمية وكيفية ادراج مشاريع الخطة من خلال العديد من الضوابط التي تحكم ادخال هذه المشاريع، كما استعرضت ميساء الجاسم آلية متابعة تنفيذ مشاريع خطة التنمية من خلال الزيارات الميدانية لمقار المشاريع ومن خلال برنامج النظام الآلي للمتابعة.

