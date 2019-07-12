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وطن النهار

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ماليزيا تبدي رغبتها في الاستفادة من تجربة بيت الزكاة


عبر الوزير في مكتب رئيس الوزراء الماليزي للشؤون الدينية مجاهد راوا عن رغبة بلاده في الاستفادة من تجربة الكويت في تنظيم الزكاة وتطوير التعاون الثنائي في المجال الديني. جاء ذلك خلال حفل أقامه المجلس الإسلامي للولايات الفيدرالية الماليزية التابع لمكتب رئيس الوزراء الماليزي وذلك لتوديع سفير الكويت لدى ماليزيا سعد العسعوسي بمناسبة انتهاء مهامه في ماليزيا بمشاركة مسؤولين حكوميين والسفراء العرب في كوالالمبور. وأفاد السفير العسعوسي في تصريح أنه تباحث مع الوزير الماليزي والمجلس الإسلامي سبل استمرار وتحقيق التعاون المشترك بين البلدين وتطوير العلاقات في المجال الإسلامي وجميع المجالات ذات الصلة.


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