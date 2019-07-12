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وطن النهار

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العتل استقبل مديرة تقرير «إكسفورد»

«المهندسين»: دعم خطط التنمية


استقبل رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل المديرة الاقليمية لتقرير اكسفورد بزنزس غروب في الكويت يليز توتشي تونا مع مدير تحرير التقرير رودريغو دياز، بحضور أمين الصندوق السابق حمود الزعبي، وذلك في اطار اعداد المجموعة تقريرا مفصلا عن الكويت سيصدر خلال الفترة المقبلة.
وقدم رئيس الجمعية شرحا مفصلا عن الجمعية ودورها في خدمة المهندسين والدولة والمجتمع، مركزا على العمل التطوعي لرئيس وأعضاء مجلس الادارة ولأعضاء اللجان في الجمعية.
وركز العتل على الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية حاليا للارتقاء بالمهنة الهندسية من خلال اعتماد وتصنيف المهندسين غير الكويتيين العاملين في الكويت أو الراغبين في الدخول اليها بهدف دعم خطط التنمية في البلاد.
وقد أشاد فريق اكسفورد بزنس بهذا الدور، متمنين مزيدا من التعاون والتوفيق لفريق عمل الجمعية الشبابي.


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