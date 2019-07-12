وطن النهار

أكد أمين السر بالاتحاد الكويتي للمزارعين محمد صنهات العتيبي أن وفدا من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين التقى مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي وقدم له عددا من مطالبات الاتحاد خاصة فيما يخص إلغاء التعرفة الجمركية عن البضائع التي يستوردها الاتحاد لمعرضيه في الوفرة والعبدلي وهي بعض الخدمات التي تقدمها الدائرة التجارية للمزارعين في أسعار مخفضة حيث يتم بيعها للمزارعين بأسعار مخفضة وتعاونية تنافس الشركات الزراعية المنتشرة بالبلاد خاصة وأن الاتحاد يستورد البضائع من بلد المنشأ، حيث رحب المدير العام بدعم المزارع الكويتي لكن مثل هذا الأمر يحتاج إلى تشريع قانون من قبل مجلس الأمة وسوف يقوم مجلس إدارة الاتحاد بتوجيه كتاب لرئيس وأعضاء مجلس الأمة لدعم المزارع الكويتي من خلال صدور مثل هذا القانون وسوف يتم حث عددا من النواب لتحريكه ليحصل على صفة الاستعجال على جدول أعمال المجلس ونأمل أن يكون في دور الانعقاد القادم بعد إجازة المجلس.

وكشف العتيبي في تصريح صحافي بعد ترؤسه وفدا من اتحاد المزارعين في لقاء الجلاوي رافقه عضوا مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين فهد الحيان ومبارك عوض العازمي أن مدير عام الإدارة العامة للجمارك وعد بتعيين ضابط ارتباط يمثل الإدارة يتابع مع أحد موظفي الاتحاد ليقوم بتسهيل أمور المزارعين وإنهاء معاملاتهم ووضع الحلول لأهم المشاكل التي تواجه المزارع الكويتي والسعي لحلها بما يعود بالنفع على القطاع الزراعي.

وأشاد العتيبي بحسن الاستقبال من قبل المدير العام وعدد من قيادات الجمارك الذين حضروا اللقاء وأكدوا استعدادهم لخدمة المزارع الكويتي وتقديم الدعم الذي يحتاجه وتسهيل معاملاته التي تأتي للادارة العامة للجمارك.

وأضاف العتيبي ان أعضاء مجلس ادارة الاتحاد قاموا بالعديد من الإنجازات خلال الفترة القصيرة منذ تسلمهم مهام الاتحاد والتي لم تتجاوز الثمانية شهور حيث استطاعوا خلالها ايصال الديزل المدعوم للمزارعين في منطقتي العبدلي والوفرة الزراعيتين مما كان له بالغ الأثر في نفوس الاخوة المزارعين وتشجيعهم على الاستمرار في القطاع الزراعي على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجههم وتبع ذلك انجاز آخر مهم جدا في مجال تسويق الإنتاج الزراعي المحلي وتحسين فاتورة المزارع عندما قام مجلس ادارة الاتحاد بتوقيع بروتوكولتعاون ثلاثي مشترك مع وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكيل وزارة الشؤون هناء الهاجري والوكيل للمساعد لقطاع التعاون عبدالعزيز شعيب ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مشعل السيار ونائب الرئيس خالد الهضيبان، ومن جانب اتحاد المزارعين الرئيس ونائب الرئيس حسين بن صامل وأمين السر محمد صنهات العتيبي كممثلين لمجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين الذي يمثل المزارع الكويتي.

