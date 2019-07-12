عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: اعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن العقوبات الأميركية التي استهدفت اثنين من نواب حزب الله للمرة الأولى أخذت «منحى جديدا» لكنها لن تؤثر على عمل البرلمان أو الحكومة. وتوسع العقوبات، التي تستهدف اثنين من نواب حزب الله وأحد كبار مسؤولي الأمن في الجماعة، نطاق حملة أميركية تقول واشنطن إنها شملت 50 شخصا وكيانا على صلة بحزب الله منذ عام 2017.

وقال الحريري في بيان صادر عن مكتبه «إنه أمر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسبا». وتابع «المهم أن نحافظ على القطاع المصرفي وعلى الاقتصاد اللبناني وإن شاء الله تمر هذه الأزمة عاجلا أم آجلا». والنائبان اللبنانيان المعنيان هما أمين شري ومحمد حسن رعد كما شملت العقوبات وفيق صفا وهو مسؤول أمني ينسق بين حزب الله والأجهزة الأمنية في لبنان. ووصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري العقوبات الأميركية الجديدة بأنها اعتداء على المجلس النيابي وبالتأكيد على لبنان.. كل لبنان «في حين قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن بلاده «تأسف» لهذه الإجراءات وستتابع الأمر مع السلطات الأميركية».

