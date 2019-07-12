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طالب عدد من نواب البرلمان عن محافظة الإسكندرية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بأهمية الحفاظ على التراث العمراني للمدينة والعمل على توفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة وذلك في إطار تنفيذ المشروعات التنموية من أجل تطوير العاصمة الثانية والتي تعمل على عدة محاور. وطالب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، د. عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بالحفاظ على التراث والتخطيط العمراني في المنطقة الواقعة ما بين الكيلو 21 والكيلو 34 بحري وقبلي الطريق الساحلي، وذلك من خلال وقف نزيف البناء العشوائي وسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية وإعداد تصور معماري حضاري متسق في الواجهات والارتفاعات والألوان مع النمط العمراني للمحافظة وتراثها.

وأضاف السجيني في تصريحات خاصة «لنهار الكنانة»، أنه طالب المحافظ بتدارك الأمر، متابعا «خصوصا أننا لا نريد أن تتحول هذه المناطق إلى مد عشوائي مثلما حصل من قبل القيادات والأجيال السابقة على مر السنين الذي كان من أثره أن تتحول مناطق مثل العجمي والهانوفيل وأبو يوسف إلى هذا التشوه العمراني بعد أن كانت من أرقى وأجمل المناطق البيئية والسياحية في مصر».

وأوضح أنه أكد أهمية توجيه ناتج مياه محطة معالجة أبو تلات بالإسكندرية، إلى خدمة وتغذية مياه الري في المناطق الجديدة المتوقع ضمها للحيز العمراني سواء كانت حدائق عامة أو مناطق سكنية خاصة. ومن جهته أعلن حسني حافظ، عضو مجلس النواب عن دائرة سيدي جابر بالإسكندرية، عن الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة من خلال لجنة المشروعات الصغيرة إتاحة فرص عمل للشباب من الجنسين وتقديم قروض وتمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة، كحد أقصى 5 ملايين جنيه للمشروع الصناعي و3 ملايين جنيه للمشروع غير الصناعي بفائدة قدرها 5%، بالإضافة إلى تجهيز منطقة صناعية بمنطقة مرغم بالإسكندرية قدرها 6201 فدان، بسعر المتر الواحد 25 جنيها للإيجار شامل المرافق والخدمات، بالإضافة إلى تفعيل دورات تدريبية مجانية لريادة الأعمال بدون مؤهل بشرط إجادة القراءة والكتابة من سن 21 عاما إلى 59 عاما. وفي إطار حرص نواب الإسكندرية على تجميل المدينة أكد النائب محمد الكوراني عضو مجلس النواب تقدمه بطلبات لتطوير ميدان البورصة ومحمود عبد العزيز، مشيرا إلى أنه صدرت قرارات بالموافقة على تطويرها ضمن خطة الموازنة 2019- 2020 وموافقة د. عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، على تطوير ميدان البورصة، وميدان الفنان محمود عبدالعزيز (الصينية سابقا).

وأضاف الكوراني أن حي غرب الإسكندرية سيشهد في الفترة المقبلة تطورا كبيرا خاصة مع الانتهاء من تطوير محور المحمودية الجديد، موضحا أن ميدان البورصة يدخل ضمن حيز تطوير المحمودية وسيكون من أجمل ميادين المحافظة، موضحا أن هناك خطة لتطوير ميدان الفنان محمود عبد العزيز وأكد النائب، أنه سيتقدم بطلب إلى محافظ الإسكندرية لتطوير ميدان المواساة، وباقي الميادين.

