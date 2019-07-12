عربيات ودوليات

فاجأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أحد شباب البرنامج الرئاسي بحضور حفل زفافه تلبية لرغبته، ولم يكتف الرئيس السيسي بالمشاركة في حضور حفل الزفاف فقط، بل وقع على عقد القران كشاهد أول.

وقوبل حضور ومشاركة الرئيس المصري في حفل الزفاف، بحالة من البهجة والسعادة بين أهل وأصدقاء العروسين الذين حرصوا على تسجيل إعجابهم باللفتة الإنسانية والأبوية للرئيس السيسي من خلال مشاركة صور من حفل الزفاف على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«تويتر»، والتعليق عليها بالثناء على مشاركة السيسي في حفل الزفاف.

وحرص أصدقاء وأسرة العروسين على التقاط الصور التذكارية مع الرئيس السيسي، ونشرها على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر العروسان عن سعادتهما بحضور الرئيس السيسي، وتوقيعه على عقد القران كشاهد.

