دوليه

يغيب حارس مرمى المنتخب الأردني عبدالله الفاخوري، عن تجمع «النشامى» الحالي، والذي يأتي ضمن التحضيرات للمشاركة بالنسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا نهاية الشهر الحالي في العراق، مع توجه اللاعب الى قطر لاستكمال علاجه من اصابة في الكتف. وأفاد مدير المنتخب اسامة طلال، ان الفاخوري وبالتنسيق مع ادارة ناديه الوحدات، سيغادر الى قطر لاستكمال العلاج في مركز اسبيتار الطبي، للتخلص من آثار الاصابة التي لحقت به الفترة الماضية، ليستعيد جهوزيته البدنية بالشكل المثالي. وقال: «وقف الجهاز الفني للنشامى بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، على الحالة الطبية للفاخوري، وبعد التنسيق مع نادي الوحدات، فضّل اعفاء اللاعب من تجمع المنتخب الحالي، واستدعاء الحارس يزيد ابو ليلى بديلاً له». وتأكد غياب الفاخوري عن بطولة غرب آسيا، مع امكانية غياب لاعبين أخرين من القائمة الاولية التي اعلنها الجهاز الفني مؤخراً، والتي ضمت (31) لاعباً، عن التجمع الحالي، في ظل الترشيحات بتوقيعهم على عقود احتراف خارجية، ما يتوجب التحاقهم بانديتهم الجديدة، ومغادرة معسكر النشامى.

