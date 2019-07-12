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يخوض الأزرق اليوم أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الخارجي في لندن، استعداداً لبطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في العراق في اغسطس المقبل وتصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين المقرر انطلاقها في سبتمبر المقبل.

ويواجه الأزرق فريق مارلو الإنكليزي في 08:30 مساء اليوم على ملعب بيشام آبي، على أن يلعب المنتخب غداً السبت مباراة أخرى أمام فريق هنجرفورد على الملعب ذاته، ومن المنتظر أن يدفع المدرب الكرواتي روميو يوزاك بأكبر ممكن من اللاعبين خلال المباراتين، خصوصاً أن يوزاك صرح في وقت سابق أن القسم الأول من المعسكر سيكون لمواجهة فرق بمستوى أقل نسبياً لتجهيز اللاعبين قبل الدخول في القسم الثاني من المعسكر والذي سيلعب فيه المنتخب مع فرق أقوى مثل ريدينغ وكوينز بارك رينجرز وأستون فيلا.

ويلعب فريق مارلو في بطولة مناطقية تغطي لندن وشرق وجنوب شرق إنكلترا وتضم معظمها أندية شبه احترافية.

وخاض الأزرق أمس تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، ومن المنتظر أن تستمر التدريبات على فترتين اليوم وغداً، على أن يخوض التدريبات اللاعبون الذين لا يشاركون في المباراتين، أما من يخوض المباراة فيخضع لتدريب استثنائي.

وأشاد مدير المنتخب فهد عوض بـ «الأجواء الرائعة» للمعسكر والتزام الجميع بالتعليمات، مؤكداً أن المعسكر يسير كما هو مخطط له. وشدد عوض على أن كل الإمكانات متوفرة للجميع من أجل تحقيق الاستفادة القصوى، خصوصاً أن المنتخب مقبل على استحقاقات هامة في الفترة المقبلة.

ويستمر معسكر الأزرق في لندن حتى 27 يوليو الحالي، على أن يخوض مباراة ودية أخرى بعد العودة من المعسكر وقبل السفر إلى العراق لخوض منافسات بطولة غرب آسيا حيث يلعب الأزرق في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والأردن والبحرين.

