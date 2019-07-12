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أكدت الهيئة العامة للرياضة أن مركز الطب الرياضي بات يمثل ركيزة أساسية في احداث النهضة الرياضية في الكويت، وانها تحرص على توجيه الكثير من الجهد والدعم للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للرياضيين من خلال هذا المركز.وخلال افتتاح قسم الاختبارات الفسيولوجية بمركز الطب الرياضي والتوعية الصحية ابدى د. صقر الملا مدير الهيئة بالإنابة سعادته بافتتاح المختبر الفسيولوجي الذى يعد بمثابة نقلة نوعية للطب الرياضي في الكويت بما يقوم به في تحديد مدى اللياقة الصحية للاعبين من خلال الفحوصات والقياسات والاختبارات الطبية والبدنية والرياضية على أسس علمية وصحية ، وقال: «بعد إلزام جميع المدربين بالحصول على دورة إسعافات أولية لحماية لاعبينا بات ضرورياً حصول جميع لاعبي الاندية والاتحادات الرياضية على شهادة اللياقة الطبية من المختبر بعد إخضاعهم لفحوصات طبية متقدمة للقلب والصدر والشرايين وتحليل كتلة الجسم بطرق متعددة وتحليل مختلف القدرات البدنية للجسم بأسلوب احترافي متطور بتطبيق اختبارات وفحوصات معتمدة دولياً». واضاف: «يقوم المختبر بفحص اللاعبين المحترفين وتصنيف مدى جودتهم الاحترافية والاسهام في إصدار شهادات لائق صحياً والتأكد من سلامتهم للانضمام للأندية الرياضية ، وهناك تعاون مع الهيئات في تقديم الدراسات والجداول العلمية للفرق الرياضية لتطوير المستوى البدني والرياضي للاعبين». وقدم الملا الشكر للدكتور وليد العنزي مراقب الخدمات الطبية بالهيئة ومسؤولي مركز الطب الرياضي على مجهودهم الكبير في انجاز العمل وتمنى لهم التوفيق.

