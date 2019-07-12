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أعلن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «أنوك» أن رياضيي 84 دولة ضمنوا المشاركة في دورة الألعاب العالمية الشاطئية الاولى المقررة في قطر من 12 إلى 16 أكتوبر المقبل، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد المشاركين في البطولة الى أكثر من مئة دولة.

وكانت اختتمت أول من أمس في الدوحة اجتماعات رؤساء الوفود التي ستشارك في الدورة التي تقام تحت مظلة «أنوك» على الملاعب الشاطئية بمؤسسة الحي الثقافي (كتارا) ونادي الغرافة في 14 رياضة شاطئية.

واستمرت الاجتماعات على مدى يومين وناقشت العديد من الأمور الخاصة باستضافة وتنظيم الدورة والتي شهدت تقدماً ملموساً وسريعاً منذ اعلان قطر كدولة مضيفة للنسخة الأولى قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وكان اليوم الأول للاجتماعات شهد مناقشة الكثير من الأمور الهامة المتعلقة بالدورة، كما زار رؤساء الوفود الملاعب الشاطئية الموجودة في «كتارا» والتي ستقام عليها معظم الرياضات الخاصة بالدورة، وأيضا المرافق المختلفة الموجودة في قطر، وأعرب الجميع عن ارتياحهم لما شاهدوه من منشآت تطابق أعلى المعايير العالمية وعن ثقتهم الكبيرة في ان تقوم الدوحة بتنظيم دورة عالمية استثنائية لما تتمتع به قطر من خبرة عالمية في استضافة وتنظيم المناسبات الرياضية العالمية.

وشهد اليوم الثاني تقديم شرح مفصل من اللجنة المنظمة للدورة عن آخر ما وصلت اليه الاستعدادات الخاصة باستضافة الدورة مثل الإجراءات الخاصة بالحصول على التأشيرات والمعايير الخاصة التي يجب اتباعها ومواعيد تسجيل للمشاركين من الرياضيين والاداريين والمواصلات الداخلية والفنادق المقترحة من اللجنة المنظمة لإقامة الرياضيين والاداريين ورؤساء الوفود وفندق إقامة الإعلاميين المشاركين في تغطية الدورة، والخدمات الأمنية و فحص المنشطات والخدمات والرعاية الطبية.وقالت أمين عام «أنوك» غونيلا ليندبرغ:« يسعدنا أن يكون لدينا أكثر من 80 لجنة أولمبية وطنية هنا في الدوحة لحضور ندوة رؤساء الوفود. إن الاعداد لمثل هذه الندوة في هذه الفترة الزمنية القصيرة هو انعكاس للتعاون المتين بين أنوك واللجنة المنظمة». وتابعت: «كانت الندوة على مدى يومين مثمرة جدا، حيث قدمنا عروضًا في جميع المجالات التشغيلية للألعاب وأجبنا على اسئلة رؤساء الوفود».

