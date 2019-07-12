دوليه

نال المهاجم النيجيري صامويل تشوكويزي جائزة أفضل لاعب في مباراة بلاده أمام جنوب أفريقيا التي انتهت المنتخب النيجيري بنتيجة 2-1. وقال نجم فياريال الإسباني الذي سجل الهدف الأول لنيجيريا: «سعيد للغاية وكنت أعمل جاهدا خلال المباراة لتقديم أداء جيد وبالفعل كنت عند الموعد، قاتلنا ولم يكن الامر سهلا بعد التعادل». وأضاف : «هذه بطولتي الأولى مع الفريق الأول، وحلمي يتحقق هنا وانا سعيد للغاية، كان من المهم أن ألعب أساسيا مع الفريق بعدما دخلت كبديل في المباراة الماضية، ولكني ألتزم دائما بقرار المدرب وأقدم ما يطلب مني».

