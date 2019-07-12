دوليه

أنهت السنغال مغامرة بنين في نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بالفوز عليها أول من أمس في الدور ربع النهائي الذي شهد إقصاء نيجيريا بهدف متأخر، منتخب جنوب إفريقيا الذي كان قد أخرج مصر المضيفة.

وفي مباراتين بالعاصمة المصرية، فازت السنغال على بنين 1-0 على ستاد 30 يونيو، بينما حققت نيجيريا الفوز 2-1 على جنوب إفريقيا على ستاد القاهرة، الملعب ذاته الذي شهد إقصاء منتخب «بافانا بافانا» منتخب الفراعنة السبت. ودفع لاعبو المنتخب الجنوب إفريقي «ثمن» ما قاموا به، بتشجيع آلاف المصريين في المدرجات لصالح نيجيريا.

وبلغت السنغال نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2006، عندما كانت مصر أيضا مضيفة، وذلك بفضل هدف إدريسا غوييه (70)، بينما فشلت بنين التي بلغت الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في رابع مشاركة لها، في مواصلة مغامرتها التي شملت إقصاء المغرب، المرشح القوي للقب، من ثمن النهائي. وأكمل المنتخب المصنف 88 عالميا مباراة اليوم بعشرة لاعبين بعد طرد أوليفييه فيردون (83) ببطاقة حمراء مباشرة.

وشهدت المباراة استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم «فار» للمرة الأولى في مباراة ضمن البطولة الإفريقية، علما بأنها دخلت حيز التنفيذ في الدور ربع النهائي الذي كانت مباراة السنغال وبنين الأولى فيه.وكنت السنغال قد تفوقت في ثمن النهائي على أوغندا 1-0، بينما حققت بنين مفاجأة الفوز على المغرب بركلات الترجيح 4-1 (1-1).

وبدا «أسود تيرانغا» السنغاليون أفضل وأكثر إقداما نحو المرمى لكن دون خطورة على الحارس أوولابي ألاغبي، بيد أن المحاولة الأخطر كانت من نصيب بنين عندما لعب سيبيو سوكو ركلة حرة وصلت الى ميكايل بوتي لعبها بالكعب قريبة من القائم الأيسر للحارس ألفريد غوميس (25).وعلى رغم استحواذها، فشلت السنغال في خلق فرص حقيقية في ظل محاولات متكررة لنجمها ساديو مانيه بطل أوروبا مع ليفربول الانكليزي.

ومع مطلع الشوط الثاني، اقتربت بنين من هز الشباك مرتين، قبل أن يعود الحكم الجزائري مصطفى غربال الى تقنية «فار» للمرة الاولى في المباراة بعد هدف لمانيه تبين بأنه كان في وضعية تسلل (54).

وبقيت بنين على أدائها المتزن قبل ان تفاجئها السنغال بهجمة سريعة مرر على اثرها مانيه كرة في العمق الى غوييه فسدد مباشرة في الشباك (65).وكما ألغي هدف ثان لمانيه بعد مراجعة «فار» بداعي التسلل (73).

وفي المباراة الثانية، تفوقت نيجيريا بصعوبة في مباراة بدأت لصالحها بهدف صامويل شوكويزي (27) الذي اختير أفضل لاعب، قبل ان تعادل جنوب إفريقيا عبر بونغاني زونغو (71). لكن وليام إيكونغ سجل هدف الفوز في الدقيقة 88.وتسعى نيجيريا الى التتويج بلقبها الرابع في البطولة القارية والأول منذ عام 2013، علما بأنها غابت عن النسختين الأخيرتين. في المقابل، بلغت جنوب إفريقيا المتوجة باللقب مرة واحدة عام 1996، الدور نصف النهائي للمرة الأخيرة في نسخة عام 2000 (حلت ثالثة). وانتظر النيجيريون حتى الدقيقة 27 لكسر التعادل، عندما مرر أليكس أيووبي من الجهة اليسرى الى صامويل شوكويزي داخل المنطقة. وبعدما تصدى الدفاع الجنوب إفريقي لتسديدته الأولى، عادت الكرة الى مهاجم فياريال الإسباني الذي أودعها الشباك في المحاولة الثانية.وواصل النيجيريون أفضليتهم مطلع الشوط الثاني، وسنحت لهم فرصة خطرة في الدقيقة الخامسة منه عبر ركلة حرة رائعة نفذها أوغينيكارو بيتر إيتيبو لاعب ستوك سيتي الإنكليزي، اتجهت الى الزاوية اليمنى العليا لمرمى رونوين وليامس، قبل أن يلمسها وليامس ويترك للعارضة إبعادها. وتمكنت جنوب إفريقيا من المعادلة عبر كرة رأسية لبونغاني زونغو بعد ركلة حرة، ألغاه بداية الحكم المغربي رضوان جيد بداعي وجود تسلل، قبل أن يعيد احتسابه اثر مراجعة عبر جهاز التواصل مع حكام الفيديو.وبينما بدت المباراة متجهة الى الوقت الإضافي، فاجأ وليام إيكونغ اللاعبين والجمهور على السواء، بمتابعته لكرة من ركلة ركنية مرت عن الجميع. وأقصت نيجيريا في ثمن النهائي حاملة اللقب الكاميرون (3-2)، بينما جنوب إفريقيا أكبر مفاجآت البطولة، بإقصائها مصر (1-0).

