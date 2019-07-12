دوليه

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم ما تردد عن اعتزال محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي دوليا عقب الخروج المبكر للفراعنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية. وقال أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري «محمد صلاح لم ولن يعتزل دوليا». وتابع «صلاح لم يعتذر يوما عن منتخب بلاده ولا يزال يحلم له ومعه بالأفضل». وودع مصر البطولة من دور الـ16 بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف نظيف في أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن. وتصدرت مصر مجموعتها في الدور الأول بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بالفوز على أوغندا وزيمبابوي والكونغو الديموقراطية.

وخسر محمد صلاح الكثير في تلك البطولة حيث فشل في قيادة مصر للفوز باللقب على أرضها وبين جماهيرها بجانب عدم ظهوره بصورة مميزة في المباريات. كما أن نجم ليفربول تعرض لهجوم عنيف في أعقاب دفاعه عن عمرو وردة الذي تحرش بعارضة أزياء لفظيا خلال تواجده في المعسكر ثم انتشر له فيديو إباحي ليتم استبعاده. لكن صلاح وعدد كبير من اللاعبين وقفوا بجوار اللاعب ورفضوا قرار اتحاد الكرة باستبعاد اللاعب ليرضخ الاتحاد في النهاية لضغوط اللاعبين وقلص العقوبة للإيقاف حتى نهاية الدور الأول. وانتشرت تقارير عن تفكير صلاح في الاعتزال دوليا بعد هذا الهجوم الكبير.

