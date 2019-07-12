دوليه

أرسل الأهلي خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم حدد فيه 3 مطالب عاجلة، تتمثل في:

أولاً: فتح باب القيد المحلي حتى ينجح النادي في استكمال إجراءات قيد القائمة الرئيسة للنادي الأهلي و بالتالي قيدها في القائمة الأساسية في الاتحاد الأفريقي وفقا للوائح المنظمة للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية.

ثانياً: موافاتنا بخطاب تسجيل اسم النادي الأهلي ضمن الأندية المصرية المؤهلة للمشاركة في البطولة الأفريقية المذكورة (دوري أبطال إفريقيا).

ثالثاً: اعتبار الأمر هام وعاجل للغاية خاصة وأن النادي تفاجأ برفض الكاف استثناء الأندية المصرية.

وتأكيده بأن فترات القيد التي حددها في السابق هي التي سيتم تطبيقها على الجميع والتي تنتهي يوم 30 يوليو الحالي.

وكان هاني أبوريدة قال إن الاتحاد الأفريقي «كاف» منح الأندية المصرية شهرا إضافيا من أجل القيد الأفريقي لكن الأهلي أكد أن كاف رفض استثناء الأندية المصرية.

