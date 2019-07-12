دوليه

تلقى الزمالك عرضا من اتحاد جدة السعودي يطلب فيه التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط الفريق على سبيل الشراء النهائي وليس الإعارة. وسيتم نظر العرض من قبل مجلس الإدارة لتحديد موقف النادي من رحيل اللاعب وإن كان الأمر يبدو صعبا في ظل أهمية طارق بتشكيلة الزمالك والمستوى الرائع له مع الفريق والمنتخب المصري كذلك. وهناك أنباء عن تفكير حامد في خوض تجربة خارجية ولو لمدة موسم واحد للحصول على أموال أكثر خاصة وأن الزمالك لم يعوضه كثيرا عن رفض عر بيراميدز الخيالي الصيف الماضي. وعرض بيراميدز على طارق الحصول على 20 مليون في الموسم بجانب سيارة ثمنها 2 مليون لكنه رفض رغم محاولات تركي آل الشيخ مالك النادي وقتها إقناعه. وتمسك طارق بالاستمرار في الزمالك مؤكدا أنه بيته ولن يرحل عنه ما دفع الإدارة لمنحه وعدا بمنحه أموالا إضافية.

من ناحية أخرى فاز الزمالك على نظيره دوكسا كاتوكوبياس القبرصي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما الأربعاء خلال معسكر الفريق الخارجي في ثالث التجارب الودية.

وسجل محمد عنتر هدف الفوز للزمالك وبدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من عماد السيد، حمدي النقاز، محمد عبد السلام، محمد كماتشو، عبد الله جمعة، محمد حسن، يوسف حسن، محمد عنتر، أيمن حفني، إبراهيم حسن وحميد أحداد.

وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال ببعض البدلاء حيث شارك محمد إبراهيم بدلا من حميد أحداد، محمد عبد الغني بدلا من محمد عبد السلام، أحمد سيد زيزو بدلا من محمد حسن كما شارك أحمد مدبولي بدلا من إبراهيم حسن، عمر السعيد بدلا من أيمن حفني.

