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دوليه

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باكستر: لم نكن شجعاناً بما يكفي


انتقد البريطاني ستورات باكستر مدرب جنوب إفريقيا أداء لاعبيه الذين «لم يكونوا شجعانا بما يكفي في الشوط الأول» من المباراة التي خسرتها جنوب أفريقيا أمام نيجيريا 1-2 في الدور ربع النهائي. وقال باكستر: «في الشوط الثاني حاولنا ان نقوم بالأمور بشكل أفضل، وتمكنا من الحصول على استحواذ أفضل وسببنا المزيد من المشاكل لنيجيريا، دون التمكن من اللمسة الأخيرة». وأضاف: «كمدرب عليك أن تقوم بالخيار: تدافع وتحاول الحفاظ على نتيجة 1-1 وتذهب الى الوقت الإضافي، أو تحاول الفوز بالمباراة. حاولنا الفوز، وخسرنا في الدقائق القاتلة وهو أمر صعب تقبله».


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