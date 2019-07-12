دوليه

انتقد البريطاني ستورات باكستر مدرب جنوب إفريقيا أداء لاعبيه الذين «لم يكونوا شجعانا بما يكفي في الشوط الأول» من المباراة التي خسرتها جنوب أفريقيا أمام نيجيريا 1-2 في الدور ربع النهائي. وقال باكستر: «في الشوط الثاني حاولنا ان نقوم بالأمور بشكل أفضل، وتمكنا من الحصول على استحواذ أفضل وسببنا المزيد من المشاكل لنيجيريا، دون التمكن من اللمسة الأخيرة». وأضاف: «كمدرب عليك أن تقوم بالخيار: تدافع وتحاول الحفاظ على نتيجة 1-1 وتذهب الى الوقت الإضافي، أو تحاول الفوز بالمباراة. حاولنا الفوز، وخسرنا في الدقائق القاتلة وهو أمر صعب تقبله».