آخر النهار

أكد رئيس جمعية الكاريكاتير الفنان محمد ثلاب اهتمام فن الكاريكاتير الكويتي بقضايا الوطن والأمة.. وتحدث ثلاب في ندوة بعنوان «الكاريكاتير في الكويت» نظمتها مكتبة مصر العامة بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، على هامش الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير الذي يعقد بمصر عن تاريخ الكاريكاتير الكويتي وبدايته وتطوره، وأهم رواد فن الكاريكاتير، كما ألقى الضوء على الحراك القوى لرسامي الكاريكاتير من خلال جمعية الكاريكاتير الكويتية، والتي تم تأسيسها منذ عامين لتحرك المياه الراكدة في العالم العربي، بنشاطها الملحوظ، ومعارضها الدائمة، وأدار الندوة الفنان سمير عبدالغني.

في البداية، أكد رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية الفنان محمد ثلاب المكانة المتميزة التي يحظى بها فن الكاريكاتير الكويتي على المستوى المحلي والخليجي والعربي ، واستعرض ثلاب تاريخ فن الكاريكاتير الكويتي وبدايته وتطوره وأهم رواده ودورهم في تطوير الكاريكاتير بالصحافة الكويتية والتي استقطبت الكثير من رسامي الكاريكاتير في الوطن العربي ، وأوضح أن فن الكاريكاتير الكويتي تأثر في مراحله الزمنية بالقضايا والأحداث المختلفة حيث اهتم في فترة السبعينيات بقضايا القومية العربية والقضية الفلسطينية والنضال العربي ضد المحتل الاسرائيلي وغيرها مرورا بفترة ما بعد الغزو الصدامي للكويت والاهتمام بالقضايا المحلية الوطنية ونوه في هذا الصدد بحرص الكاريكاتير الكويتي خلال الفترة الحالية على ابراز القضايا الانسانية وذلك عقب منح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لقب «قائد العمل الانساني» وتطرق ثلاب الى تأسيس جمعية الكاريكاتير الكويتية عام 2017 وجهودها في النهوض بفن الكاريكاتير بالبلاد من خلال اقامة ورش العمل والمعارض الى جانب المشاركة في الفعاليات المختلفة سواء المحلية أو العربية أو الدولية .

وأكد ثلاب حرص الجمعية على التعاون مع القطاعات الحكومية الكويتية مثل وزارة الاعلام ووزارة الشباب والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب لتطوير فن الكاريكاتير بالكويت واوضح أن الجمعية تضم مجموعة من رواد الحركة الكاريكاترية الكويتية كأعضاء شرف وذلك تقديرا لهم الى جانب الاستفادة من خبراتهم الواسعة في هذا المجال.

وأضاف أن الجمعية تضم في عضويتها كذلك رسامي الكاريكاتير التقليدي والرسوم المتحركة «الأنيميشن» والرسومات اليابانية «الأنمي» بأنواعها الى جانب الرسومات المصورة وأشار الى أن الجمعية نظمت وشاركت في عدد كبير من الفعاليات أبرزها «معرض الاستقلال بأرض المعارض» و«معرض كويتيات كارتون بمشاركة 20 رسامة» و«الملتقى الدولي الخامس للكاريكاتير بالقاهرة» و«معرض الأعياد الوطنية بالتعاون مع الجمعية الكويتية للاخاء الوطني» الى جانب «معرض هاشتاق» و«مهرجان القرين». يذكر أن الكويت تحل ضيف شرف الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير، والذي ينظمه قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وصندوق التنمية الثقافية، وكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، والجمعية المصرية للكاريكاتير ، وقال الفنان فوزي مرسي قوميسير عام الملتقى إن الملتقى في هذه الدورة يناقش موضوعا مهم وهو الثقافة، حيث دعا الفنانون المشاركون من خلال لوحاتهم الساخرة إلى الاهتمام بالثقافة التى هي احدى الركائز الأساسية في بناء الأمم.

