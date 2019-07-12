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انضمت الفنانة أمينة خليل لأسرة فيلم «لص بغداد» الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، ومن المقرر طرحه في صيف 2019.

تشارك «أمينة» في بطولة الفيلم، حيث تقدّم مشاهد أكشن وإثارة بشكل مختلف، وذلك في إطار الشخصية الشريرة الرئيسة التي تقدمها في العمل لأول مرة.

كان الفنان محمد إمام قد أعلن انضمام بطلة ثانية وصفها بـ «المفاجأة» لفيلمه الجديد «لص بغداد»، الذي تشاركه بطولته الفنانة ياسمين رئيس.

نشر إمام صورة له مع ياسمين في كواليس تصوير الفيلم، عبر حسابه على Instagram، وعلّق عليها كاتبًا: النهاردة انضمت لفيلم «لص بغداد» بطلة تانية مفاجأة.. نجمة منورة في جيلنا، متألقة الفترة دي.. في دور جديد عليها.. تفتكروا مين».

يذكر أن فيلم «لص بغداد» يشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

