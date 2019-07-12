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طرحت شركة روتانا ألبوم الفنان التونسي صابر الرباعي الجديد «صابر الرباعي 2019»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، كما تم طرحه عبر المتاجر الإلكترونية.

وتعاون «الرباعي» في ألبوم «صابر الرباعي 2019»، الذي يضم 10 أغان بلهجات مختلفة، مع عدد من الشعراء منهم، سليم عبدالله الذي كتب ولحن له أغنيتين وهم، «باي باي» ومن توزيع سامي المعتوقي، و«مغيار» ووزعها صابر الزواغي، ومع سليم عساف الذي كتب ولحن أيضًا أغنية «ليلة من العمر» وهي من توزيع عمر صباغ، وكتب له هاني عبدالكريم أغنيتين وهما «طول حياتي» ولحنها وليد سعد ووزعها محمد مصطفى، و«عمري الجديد» التي لحنها صابر الرباعي وهي من توزيع محمد مصطفى أيضًا. وتعاون مع الشاعر أحمد العلوي في أغنية «عسى يومي» التي لحنها الفنان العراقي وليد الشامي وهي من توزيع مهند خضر، ومع حازم جابر في «تذكروني» وهي من ألحان وتوزيع حسام كامل، وكتب له تركي الشريف كلمات «غشاش» وهي من ألحان فايز السعيد وتوزيع وليد فايد، وكتب كلمات أغنية «كتاب المجروحين» التي لحنها الفنان المصري عصام كاريكا الشاعر سمير زكي وهي من توزيع باسم منير، وأخذ أغنية «أين أذهب» من كلمات الشاعر نزار قباني وهي من ألحان د. طلال وتوزيع يحيى الموجي.

ويعد هذا الألبوم الـ17 لـ«الرباعي»، كان آخرها دينيًا يحمل اسم «أناشيد الروح»، الذي ضم 14 أغنية وهم، «يا عالم الغيب»، و«يا خاتم الأنبياء»، و«يا حبيبي»، و«يا أحد»، و«وصايا النبي»، و«على نيتي»، و«أنت الملك»، و«الله أكبر كبيرًا»، و«الحمد ليك يا رب»، و«اغفر لي ربي»، و«يا عاشقين النبي»، و«ليلة القدر»، و«يا رب ارحم والدينا»، و«أحمد محمد».

وطرح «الرباعي» عددا من الأغاني المنفردة خلال العام الماضي منها، «سلام يا دفعة»، و«مصر ولادة»، و«جينا جينا»، و«تونس برجالها»، و«ما تخافش مني».

وكانت روتانا قد طرحت أولى أغنيات ألبوم «صابر الرباعي 2019»، التي تحمل اسم «باي باي» بالتزامن مع عيد الفطر، وهي من كلمات وألحان سليم عبدالله، وتوزيع سامي المعتوقي.

