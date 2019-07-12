مال وأعمال

تكثف وزارة التجارة والصناعة جهودها للانتهاء من مناقشة وصياغة قانون التجارة الإلكترونية وذلك لمواكبة التطورات العالمية والإقليمية في التوسعات بأنشطة التجارة والتسوق عبر الانترنت حيث يهدف القانون إلى تنظيم هذه السوق المتنامية بشكل كبير. وكشفت مصادر ذات صلة أن التطورات التي شهدتها المنطقة في عالم التسوق عبر الانترنت واتجاه الدول الكبرى في المنطقة لفرض قوانين دفع قياديي التجارة إلى مضاعفة الجهود لتسريع اصدار قانون كويتي لحماية التاجر والمتسوق عبر الانترنت من جهة ورصد الأنشطة التجارية التي يتم تداولها والوقوف على سلبياتها وايجابياتها من جهة اخرى. وتوقعت المصادر أن تصل حجم الأعمال التجارية بالسوق عبر الانترنت بنهاية العام الحالي إلى نحو ملياري دولار بنسبة نمو تقدر بنحو 30% عن العام الماضي فيما تعكف وزارة التجارة لملاحقة التطور في التجارة العالمية من خلال التجارب التي طبقتها معظم الدول الأوروبية والآسيوية للوصول الى أعلى مستوى خدمة محلية وخارجية. وكانت وزارة التجارة والصناعة انتهت من اعداد اللائحة الخاصة بالتجارة الإلكترونية (آي كومرس) وذلك بعد التجارب العالمية التي أجريت ووقوف الوزارة على أحدث الأنظمة المتبعة بهذا الخصوص ووفقا للمصادر بلغ التصفح على مواقع الإنترنت ارتفعت إلي نصف مليار صفحة شهريا وبقيمة تصل الى 400 مليون دولار سنويا.

وقدرت جهات دولية أن يصل حجم هذا القطاع إلى 2.8 مليار دولار بحلول 2020 في الكويت، ويستمد هذا النمو زخمه من سلسلة من التطورات التكنولوجية في السوق والتي تشمل العديد من وسائل الدفع الخاصة والتي تعمل بشكل متزايد على تحويل مشهد المدفوعات المالية بعيدا عن النقد. وفي أعقاب هذا التحول نحو المدفوعات الرقمية، تحركت السلطات الكويتية لمواجهة التحديات القانونية المختلفة الناشئة عن التقنيات الجديدة في السوق، في الوقت الذي تسعى أيضا الى حماية العملاء والمشغلين من المخاطر ومواطن الضعف كالهجمات الإلكترونية والغش.

