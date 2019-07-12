مال وأعمال

تراجع رصيد أدوات الدين العام أذونات وسندات وتورق الخزانة في دولة الكويت بنهاية مايو الماضي بنسبة 29.1 في المئة على أساس سنوي، وذلك وفق الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي. وسجل رصيد أدوات الدين العام 2.97 مليار دينار مقارنة بحوالي 4.19 مليارات دينار بنهاية مايو 2018 . وعلى أساس شهري، انخفض رصيد أدوات الدين في الكويت بنسبة 6.9 في المئة، علماً بأنه كان يبلغ 31.92 مليار دينار في أبريل السابق. وقد بدأت عمليات التورق للدين العام في أبريل2016، كما تم إدراج تلك العمليات في الشهر نفسه.

والسندات والتوّرق المقابل هي سندات محلية يطرحها بنك الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق، أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، كما تمثل إحدى الأدوات لتنفيذ السياسية النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.

وتوقف بنك الكويت المركزي في سبتمبر 2017، عن بيع سندات دين محلية لانتهاء مدة قانون الدين العام القديم، مع ترقب إقرار مجلس الأمة الكويتي للقانون الجديد الذي سيرفع حجم الاقتراض من 10 مليارات دينار إلى 25 مليار دينار، وكذلك مد أجل الاستحقاق من 10 أعوام لـ 30 عاماً».

