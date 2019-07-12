مال وأعمال

تنطلق يوم غد الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مدينة لوكسمبورغ حيث يشارك وزير المالية د. نايف الحجرف، ممثلاً عن الكويت في الاجتماعات السنوية والتي ستشهد مناقشة مواضيع تتعلق ببناء اقتصادات مترابطة من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المستدامة والقطاعات الإنتاجية في آسيا والعالم.

تعد هذه أول مشاركة للكويت كعضو مؤسس في الاجتماعات السنوية للبنك، وذلك بعد مصادقة مجلس الأمة في عام 2018 على مذكرة التفاهم بين الكويت والجمهورية الصينية بشأن الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وتأتي عضوية الكويت في الوقت الذي تحرص فيه البلاد على اهتمامها بتعزيز العلاقات الكويتية الصينية كون الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي والتنسيق الوثيق الذي يتم بين البلدين بشأن مبادرة «الحزام والطريق» والتي تهدف إلى تطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط الصين بأكثر من 60 بلداً براً وبحراً ومن ضمنها الكويت.

ومن الجدير بالذكر، فإن البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية قد تأسس في عام 2014، بعدد أعضاء يبلغ 97 دولة من جميع أنحاء العالم، وبرأسمال مصرح بقيمة 100 مليار دولار.

