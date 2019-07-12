مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع المؤشر العام 1?03 نقطة ليبلغ مستوى 6127?12 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?02 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 234?7 مليون سهم تمت من خلال 10671 صفقة نقدية بقيمة 56?8 مليون دينار . وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 16?7 نقطة ليصل إلى مستوى 4845?4 نقطة بنسبة 0?34 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 131?6 مليون سهم تمت عبر 4033 صفقة نقدية بقيمة 9?4 مليون دينار. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9?4 نقاط ليصل إلى مستوى 6776?8 نقطة بنسبة ارتفاع 0?14 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 103?17 ملايين سهم تمت عبر 6638 صفقة بقيمة 47?3 مليون دينار (نحو 160?8 مليون دولار).

