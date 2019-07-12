مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة أن الطاقة التكريرية لمصافي شركة البترول الوطنية تصل حالياً إلى 736 ألف برميل يومياً ، مشيراً إلى ارتفاعها إلى 800 ألف برميل مع اكتمال مشروع الوقود البيئي بحلول مارس 2020. ولفتت إلى زيادة إلى 1.4 مــليون بــرميل يــومياً بعد اكتمال بناء المصفاة الرابعة المعروفة باسم الزور. هذا، ويشكل مشروع الوقود البيئي قفزة نوعية كبيرة تدخل بها الكويت مرحلة جديدة تضعها في مصاف أهم الدول في صناعة التكرير على مستوى العالم، إذ سيعمل على تعزيز الحصة التسويقية للمنتجات البترولية الكويتية في الأسواق العالمية. وستتمكــن البترول الوطنية عبر هذا المشروع من إنتاج مشتقات نفطية صديقة للبيئة تتلاءم مع الاشتراطات المعمول بها حاليا في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، مثل يورو 4 ويورو 5، وهي اشتراطات تتضمن حدودا قصوى للشوائب والملوثات في مختلف أنواع الوقود المستخدم.

