مال وأعمال

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1?37 دولار ليبلغ 65?69 دولاراً مقابل 64?32 دولاراً للبرميل في تداولات أمس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية قفزت أسعار النفط أمس 4?5 في المئة مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهر بعد أن أظهرت بيانات حكومية أميركية هبوطا حادا في مخزونات الخام بالتزامن مع قيام منتجين رئيسين بخفض الانتاج من الحقول البحرية في خليج المكسيك بحوالي الثلث قبيل عاصفة متوقعة.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 2?85 دولار ليصل عند التسوية الى مستوى 67?01 دولاراً كما ارتفع سعر برميل خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2?60 دولار ما يعادل 4?5 في المئة ليصل عند التسوية الى مستوى 60?43 دولاراً.

