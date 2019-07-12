مال وأعمال

واشنطن - «كونا»: اعتبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أن التيارات المتقاطعة ومنها التوترات التجارية الحاصلة والمخاوف بشأن النمو العالمي تؤثر منذ فترة على النشاط الاقتصادي الأميركي وعلى النظرة حياله في المستقبل.

وقال باول في إفادة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي إن «الشكوك حول التوقعات المستقبلية ازدادت في الأشهر الأخيرة»، مشيرا إلى أنه «على وجه الخصوص يبدو أن الزخم الاقتصادي قد تباطأ في بعض الاقتصادات الأجنبية الرئيسة وأن الضعف قد يؤثر على الاقتصاد الأميركي». وأضاف أن «عددا من قضايا السياسات الحكومية لم يتم حلها بعد بما في ذلك التطورات التجارية والحد الأقصى للديون الفيدرالية ومسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) كما أن هناك خطرا من أن يكون التضخم الضعيف أكثر ثباتا مما نتوقعه حاليا».

وشدد على «أننا نراقب هذه التطورات بعناية وسنستمر في تقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية والتضخم في الولايات المتحدة». وأشار إلى أنه وخلال اجتماعه في يونيو أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه «في ضوء الشكوك المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية وضغوط التضخم الصامتة سنراقب عن كثب تداعيات المعلومات الواردة حول التوقعات الاقتصادية وسنتصرف حسب الاقتضاء للحفاظ على التوسع».

