مال وأعمال

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة امس في المخالفة المقيدة برقم (2019/30 مجلس تأديب) (2019/37 هيئة) ضد: شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» بصفتها مدير صندوق غلوبل المأمون.

وذلك: «بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة لإسنادها مهام إلى مراقب الحسابات قبل إبرام العقد معه وعدم إخطارها الهيئة بشغور وظيفة مراقب الحسابات وعدم تقديمها طلباً لتعيين غيره».

وتأتي هذه العقوبة لمخالفتها الآتي:

1) حكم البند رقم (2) من المادة (2-13) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لقيامها بإسناد أعمال مراجعة البيانات المالية المرحلية للربع الأول المنتهي في 30/9/2018 إلى بدر عبدالله الوزان مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه) قبل التعاقد الرسمي معه والذي تم بتاريخ 14/11/2018.

2) حكم المادة (2-20) من ذات الكتاب من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، وذلك لتأخر الشركة بصفتها المذكورة عن إخطار الهيئة وحملة الوحدات وفق المدد المحددة قانونا بشأن شغور منصب مراقب الحسابات الخارجي للصندوق حتى تاريخه، وكذا التأخر في تقديم طلب للهيئة لشغل المنصب المذكور حتى تاريخ 14/3/2019 وهو تاريخ إخطار الهيئة بشغل المنصب سالف الذكر من قبل بدر عبدالله الوزان-مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه).

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على جميع المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

