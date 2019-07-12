مال وأعمال

تأجلت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الاستشارات المالية والدولية القابضة «إيفا» لعدم اكتمال النصاب. وقد كانت العمومية ستبحث تخفيض رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 57?299?806 دنانير كما في 31/03/2019 وذلك عن طريق استخدام علاوة الإصدار البالغة 11?973?061 دينار بالإضافة إلى تخفيض جزئي من رأس المال بمبلغ 45?326?745 دينار والموافقة على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس للشركة. النص قبل التعديل: «حدد رأسمال الشركة بمبلغ 72?000?000 دينار مقسماً إلى 720?000?000 سهماً، قيمة كل سهم «100» فلس».

النص بعد التعديل: «حدد رأسمال الشركة بمبلغ 26?673?255 دينار مقسماً إلى 266?732?550 سهماً، قيمة كل سهم «100» فلس.

