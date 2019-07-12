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مال وأعمال

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10 % خسائر بتكوين


لندن - «رويترز»: نزلت بتكوين نحو عشرة في المئة لتواصل تكبد خسائر بعد يوم من دعوة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى وقف مشروع عملة ليبرا المشفرة لفيسبوك لحين معالجة مخاوف تتعلق بقضايا مثل الخصوصية وغسل الأموال.
وانخفضت بتكوين، أصل العملات المشفرة، 7.7 في المئة إلى 11 ألفا و164 دولارا في التعاملات الصباحية المبكرة، بعد أن تراجعت 3.8 في المئة عقب شهادة أدلى بها باول بشأن السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي. وتراجعت العملة المشفرة في أحدث التعاملات 4.5 في المئة.
وهبطت عملات مشفرة أخرى كبيرة من بينها إيثريوم وريبل بمستويات مماثلة.
وقال كريج ايرلام محلل الأسواق لدى منصة تداول الصرف الأجنبي لدى أواندا «هذا رد مباشر على شهادة باول والتعليقات بشأن فيسبوك ليبرا وتداعياتها المحتملة على كامل مجال العملات المشفرة».


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