مال وأعمال

«رويترز»: بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع ، في الوقت الذي انخفض فيه الدولار بعد تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تميل إلى التيسير النقدي مما عزز مبررات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الحالي. و صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1422.43 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الثالث من يوليو عند 1426 دولارا.

وقفز الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.8 في المئة إلى 1424 دولارا.

وفي شهادته أمام الكونغرس، أشار باول إلى ضعف عالمي «واسع النطاق» يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد الأميركي وسط ضبابية بشأن تداعيات الصراع التجاري الذي تخوضه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الصين ودول أخرى.

