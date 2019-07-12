مال وأعمال

طرحت الإمارات للعطلات للمرة الأولى في الكويت عرضاً يتيح للمسافرين إمكانية حجز برامجها بأسعار مخفضة مقابل إيداع مبلغ مالي صغير مقدماً. ويسري العرض على الحجوزات التي يتم إنجازها لغاية 31 يوليو الحالي على أن يتم السفر بين 1 سبتمبر و30 نوفمبر 2019.

ويستفيد المسافرون في الكويت من برامج العطلات بأسعار خاصة وإمكانية الدفع المريح إلى 14 وجهة حول العالم، تشمل بانكوك ونيويورك ولندن ومدريد وبراغ وغيرها، مقابل دفعة مقدماً تبدأ من 59 ديناراً ، وإلى دبي مقابل دفعة مقدماً تبدأ من 19 ديناراً ، ويتعين على العملاء تسديد باقي قيمة البرنامج قبل 35 يوماً من تاريخ السفر.

يذكر أن «الإمارات للعطلات» تأسست منذ أكثر من 20 عاماً، وتوفر خدماتها في 38 سوقاً عالمية، حيث تقدم عروضاً على برامج عطلات شاملة إلى دبي ووجهات أخرى، وذلك من خلال علاقاتها الوثيقة مع شركاء رئيسيين في قطاعي الفنادق ومنظمي الجولات السياحية وتقديمها خدمات ومنتجات متميزة.

