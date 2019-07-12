مال وأعمال

يتواصل الاقبال اللافت من العملاء على خدمات الفروع الالكترونية التى افتتحها بيت التمويل الكويتي «بيتك» أخيراً فى جمعيتى اشبيلية والجابرية التعاونيتين، تحت عنوان الفروع الالكترونية «KFH-Go» «تجربة مصرفية سهلة»، وتعتبر هذه الفروع الاولى من نوعها في الكويت .

وتوفر فروع «بيتك» الالكترونية KFH Go، خدمات مصرفية عصرية ومتكاملة للعملاء على مدار الساعة، من غير تواجد اي موظفين، ومن خلال مجموعة متطورة من الاجهزة التقنية، ووسائل الخدمة الذاتية، منها أحدث اجهزة الـ XTM واجهزة الصرف الآلي وجهازي ايداع نقدي يستقبل كل منهما 300 ورقة نقدية في العملية الواحدة، ويمكن التواصل المباشر من خلال اجهزة XTM بالصوت والصورة مع موظفي الخدمة الهاتفية، ويستطيع العملاء اجراء اكثر من 30 خدمة بما في ذلك السحب النقدي بدون بطاقة عن طريق الموبايل من خلال الرمز التعريفي QR code ومن خلال البطاقة المدنية ومن خلال رقم الهاتف، وانشاء المعاملات التجارية «المرابحة»، وطلب البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع، وتحديث البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل البطاقات المصرفية، وفتح الودائع والحسابات، وغيرها من الخدمات المصرفية والتمويلية التي تغني عن زيارة الفرع او التعامل المباشر مع الموظفين.

ويوفر الفرع الالكتروني الذكي KFH-Go امكانيات تتيح للعملاء الاستفادة من مجموعة من الخدمات المصرفية، بما يزيد عن 80 في المئة من الخدمات والاعمال التي تقدمها الفروع التقليدية، الأمر الذي يجعله الخيار المفضل امام شرائح كثيرة من العملاء، لاسيما الشباب، ويؤكد انجازات «بيتك» على صعيد تنوع الخدمات المصرفية الالكترونية المقدمة لقطاع الأفراد .

وتعمل الفروع الالكترونية فى ضوء تنفيذ «بيتك» لمنظومة متكاملة من المبادرات والمشاريع التقنية لتطبيق استراتيجية التحول الرقمي، بما في ذلك ترقية البنية التحتية التقنية، وتعزيز مستويات الأمان، وتطوير منصات الخدمات المصرفية، واطلاق جيل جديد من الحلول المصرفية شملت جوانب العمل المختلفة .

وتاتى الفروع الإلكترونية خطوة مهمة فى تحقيق مستوى جودة أفضل في الخدمة، ومجال أوسع في كسب رضا العملاء، وتعميق مفهوم التجربة المصرفية المتطورة التي تلائم حاجات عملاء «بيتك» المتزايدة، تبرز النجاح في تبني أحدث التكنولوجيا المالية Fintech، ووسائل التقنية الحديثة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، لدعم الخدمات المصرفية، وتلبية تطلعات العملا،ء والمحافظة على ريادة «بيتك» الذي اصبح في مصاف البنوك الرائدة عالميا، بتقديم خدمات عصرية مبتكرة، بأعلى معايير الجودة والسرعة والدقة والأمان».

ويواصل «بيتك» جهوده لتطوير وتحديث منظومة خدماته الالكترونية، بما يوفر لعملائه افضل تجربة استخدام آمن وسريع، واوسع مجموعة من الخدمات التي تلبي احتياجاتهم المصرفية، مع استمرارية الخدمة على مدار الساعة، في مختلف المناطق .

