مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد في الثالث من يوليو الحالي أسماء الرابحين في السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي استطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ ، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد على 850 جائزة سنويا . وقد أسفر السحب عن حصول الرابح عمرو عبدالمنعم العريان على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 10,000 دينار. بالإضافة إلى حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل رابح وهم : عبد الرزاق محمد البطي، حسن صلاح الصادق، سلطان حسين سلمان، عفاف عبدالعزيز العويش، خالد نزهان الشمري، عبد الله مرتضى الصفار، ايمان ابراهيم الوكيل، نواف عبدالله العنزي، بدر مشوح العتيبي، سالم عبيد العنزي، فيصل رضا محمد، مريم احمد عبدالله، مساعد محمد المنيس، عبد الله سالم العجمي، غلوم حسين حاجي، نجاة ربيعة حسين، علاوي جعفر سلمان، ناصر محمد ناصر، تشارليس ديفد الفاريز، عبدالجليل عبدالحسين الوزير. يتيح حساب الحصاد الإسلامي لعملاء البنك الدخول في السحب على جوائز ربع سنوية كبرى بقيمة 250,000 دينار للرابح والتي تمكنه من تحقيق أحلامه وتطلعاته . هذا بالإضافة إلى السحب الشهري على جائزة بقيمة 100,000 دينار.

ولعل أحد أبرز المميزات التي يقدمها برنامج جوائز الحصاد الإسلامي لعملائه هي السحب على جوائز العيدين لعملائه الذين يسعدون بالفوز في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة بقيمة 100,000 دينار في كل من العيدين، وبالإضافة لما سبق تتضمن جوائز الحصاد الإسلامي 21 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبري بقيمة 10,000 دينار، بالإضافة إلى 20 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار .

