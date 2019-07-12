مال وأعمال

قال جون هاردي، كبير استراتيجيي الفوركس في ساكسو بنك ان الاحتياطي الفيدرالي يحاول اللحاق بالمتغيرات حالياً، وفي حال أشارت الأدلة المادية إلى هبوط الدولار خلال الربع الثالث، سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة إلى الحد الأدنى الصفري بشكل فوري ويمكن أن يعاود العمل بإجراءات التيسير الكمي قبل نهاية العام. وتشير جميع هذه الأدلة إلى تراجع الدولار خلال النصف الثاني من عام 2019.

واضاف ان دورات تخفيف الاحتياطي الفيدرالي تزامنت مع قوة الدولار باعتبار أن إجراءات تخفيض المديونية حول العالم تدفع الأسواق المالية العالمية للحصول على تمويل بالدولار ولكن يمكن أن يكون الدولار قد وصل إلى أقصى إمكاناته في وقت مبكر، مع تزايد حذر الاحتياطي الفيدرالي. ويبدو أن الدولار سوف يهبط في حال استمر الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ إجراءات تيسير قوية واستخدام دول العالم للخيارات المتاحة للسياسات المالية.

موقف المتشدد

كانت مرونة الدولار من أبرز التطورات التي شهدتها العملات خلال الأشهر الأولى من عام 2019، بالرغم من الانعكاس المفاجئ لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي الذي انتقل من موقفه المتشدد أواخر شهر ديسمبر إلى الحذر الذي تزايد مع كل ظهور لاحق للاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2019.

ويشير ذلك إلى مدى مبالغة الاحتياطي الفيدرالي خلال المرحلة الأخيرة من دورة إجراءات التشديد في عام 2018. وبالنظر إلى الربع الثالث وما بعده، وخلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة الأمريكية يوم 19 يونيو، وشعر السوق أنه حصل على الإشارة التي يحتاجها من الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة التسعير بناءً على إجراءات تيسير قوية إضافية.

خطط بديلة لـ «اليورو»

يحتاج الاتحاد الأوروبي بشدة للتحول إلى إطار عمل النظرية النقدية الحديثة ليتمكن من الاستمرار، وخاصةً خطة العملة البديلة التي طرحها رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني والتي تتمثل بطرح سندات خزينة مصغرة. وسيكون الاتحاد الأوروبي المستفيد الأكبر سواء من الناحية الاقتصادية أم من ناحية سعر الصرف، من استجابة مالية أكثر سخاءً، وحتى إذا كان رئيس البنك المركزي القادم هو الألماني ينز فايدمان، فقد أعلن الأخير أن التعاملات النقدية الصريحة (النظرية النقدية الحديثة) تعتبر خياراً صالحاً للسياسة (كما أن محاكم الاتحاد الأوروبي الرئيسة أقرت بقانونيتها).

