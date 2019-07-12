دفتر أحوال

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ايضاحاً لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن انتحار شاب من المقيمين بصورة غير قانونية، أن التحقيقات التي قامت بها السلطات الأمنية المختصة أوضحت أن المذكور من مدمني المخدرات ومن أرباب السوابق وقد تم تسجيل قضايا في (12 تهمة) مصنفة قضايا جنح وجنايات متعلقة بالمخدرات والسلب بالقوة.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم ضبطه بتاريخ 11/5/2019 من قبل الامن العام بتهمة حيازة مواد مخدرة وتمت احالته إلى الرعاية اللاحقة، وأودع بحكم قضائي في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمدة سنة، وتم وضعه أيضاً تحت الاختبار القضائي لفترات متفرقة، كما أقدم على الشروع في الانتحار بمنطقة الاندلس بتاريخ 7/6/2019 ثم تكررت المحاولة بتاريخ 7/7/2019 بمنطقة سعد العبدالله.

وألمحت الادارة إلى ورود بلاغات إلى عمليات وزارة الداخلية عن محاولة المذكور الانتحار عدة مرات.

وأبرزت الإدارة أن التقرير المخبري للأدلة الجنائية تضمن أن المذكور وافته المنية نتيجة اسفيكسيا الشنق حيث أقدم على الانتحار وأنه كان حسب تقرير الطب الشرعي متعاطياً للمؤثرات العقلية (مادة الشبو) وهي مادة مدرجة ضمن جدول المؤثرات العقلية، وقد تم تسجيل قضية رقم 56 / 2019 جنايات سعد العبدالله (انتحار).

