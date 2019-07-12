دفتر أحوال

صرح نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع، الناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية الكويتية عبدالله فهاد العجمي، بأن اثنين من العاملين أصيبا بحروق بسيطة أثناء قيامهما بإجراء صيانة دورية لإحدى الوحدات التابعة لمصفاة ميناء عبدالله.

وأوضح أن الحادث وقع في تمام الساعة العاشرة وخمسين دقيقة من صباح أمس الخميس، ونجم عن تعرض العاملين لدخان كثيف انبعث من وحدة معالجة النفط المتبقي رقم 12 في المصفاة خلال إجراء عملية الصيانة، مشيراً إلى أنه جرى على الفور نقلهما للعيادة الطبية لتلقي العلاج اللازم.

وأكد العجمي أن حالة العاملين مطمئنة، وقد اتخذت الشركة التدابير اللازمة لمعالجة أسباب هذا الحادث، في حين استمرت عملية الصيانة للوحدة المذكورة بحسب برنامجها المقرر.

