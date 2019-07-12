دفتر أحوال

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية ايضاحا لمقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن شخص مجهول يعرض جناسي وجوازات كويتية وشهادات ميلاد مزورة للبيع بـ 100دينار.

وتوضح الادارة انه فور ورود البلاغ تحركت على الفور الجهات المختصة وبعد تكثيف التحريات تم التوصل الى صاحب مقطع الفيديو الذي تبين بانه مواطن كويتي يعاني من اعاقة ذهنية ولديه تقارير ومستندات تثبت ذلك وبعد ضبطة واستدعاء ولي امره تمت احالته الى الجهة المختصة.

وتؤكد الادارة ان رجال الأمن بالمرصاد لأي محاولة للخروج على القانون والتصدي بكل حزم للخارجين على القانون والمطلوبين.

