وطن النهار

قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بزيارة ميدانية لموقع مشروع مطار الكويت الجديد مبنى الركاب 2 لمتابعة تطور الأعمال الإنشائية للمشروع ودراسة المعوقات الخاصة به بحضور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل والسفيرة التركية عائشة كويتاك والسفير الكويتي في تركيا غسان الزواوي ومهندسة المشروع آلاء العمر.

وكشفت الوزيرة العقيل في تصريح صحافي على هامش الزيارة ان مشروع المطار الجديد يعد من المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية واطلعنا الوزيرة خلال الزيارة على سير المشروع او مدى نسبة الانجاز فيه وتطور الاعمال الانشائية حيث بلغت نسبة الانجاز حتى تاريخه: 36,6%.

وتوقعت العقيل ان يتم انجاز المشروع وفق جدوله الزمني في 28/8/2022، مشيرة الى ان الكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 1.3 مليار دينار.

