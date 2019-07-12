وطن النهار

اعلنت وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة د. ماجدة القطان عن بدء العمل على تطبيق توصيات السلطات الصحية بالمملكة العربية السعودية الواجب توافرها في المسافرين للحج والعمرة لهذا العام، حيث تم استكمال وإصدار التعميم الخاص بموسم الحج وتوزيعه على جميع المناطق الصحية والمراكز الوقائية متضمناً العديد من الإرشادات الخاصة براغبي الحج والعمرة.

وكشفت في تصريح صحافي عن الانتهاء من طباعة 20.000 من الكروت الصحية للحجاج، وتم توزيع الدفعة الاولى منها على 40 مركزا وقائيا موزعة على جميع المحافظات بالكويت كما تم توزيع 20.000 جرعة من طعم السحايا الرباعي، و15.000 جرعة من طعم الانفلونزا الموسمية، و12.000 جرعة من تطعيم النيموكوكل أو المكورات الرئوية.

واكدت انه تم توجيه مراكز صحة الموانئ والحدود للاستعداد واستكمال الاستعدادات لمراقبة المغادرين والقادمين من حجاج بيت الله الحرام، وتم فتح 4 عيادات طبية منها 2 عيادة بالمبنى الرئيس وعيادة بكل من مطار الشيخ سعد والمبنى الجديد للخطوط الكويتية بها طواقم طبية كاملة يبلغ عددها 47 للعمل على مدار 24 ساعة من أطباء وممرضين وفنيين صحيين، علاوة على تجهيز عدد 7 كاميرات حرارية، إضافة إلى 60 من أجهزة فحص الحرارة اليدوية التي تعمل بالليزر.

