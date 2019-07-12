وطن النهار

أوضح تقرير اعدته بلدية الكويت ان عدد الشكاوى التي تم استقبالها عبر الخط الساخن «139» لقسم الطوارئ التابع لادارة الخدمات العامة وتحويلها الى افرع البلدية بالمحافظات خلال مايو الماضي بلغ 349 شكوى شملت مجالات النظافة العامة (شكاوى وجود مخلفات قمامة، طلب حاويات نظافة، وجود قمامة اثاث مستعمل، أشجار امام المنازل والساحات، شكاوى سقوط أشجار، حديد، اطارات، سقوط عامود انارة، كثبان رملية، صخر، صلبوخ) وشكاوى رمي دفان وأنقاض تعيق الطريق وشكاوى سيارات، طراريد، شاليهات مهملة، شكاوى تعد على املاك الدولة فضلاً عن تزويد المواطنين بأرقام البلدية المختلفة. وأشار التقرير الى ان اعلى معدل للشكاوى التي تم استقبالها من الجمهور كان في الأحمدي حيث بلغ عددها 66 شكوى تلتها محافظة الفروانية 66 شكوى وجاءت محافظة العاصمة في المرتبة الثالثة من حيث عدد الشكاوى والتي بلغت 64 شكوى فيما جاءت محافظة حولي في المرتبة الرابعة من حيث عدد الشكاوي حيث تلقت 56 شكوى وجاءت محافظة الجهراء في المرتبة الخامسة من حيث عدد الشكاوى التي تم تلقيها والتي بلغت 52 شكوى فيما جاءت محافظة مبارك الكبير في المرتبة الأخيرة بعدد 45 شكوى تم استقبالها عبر الخط الساخن.

