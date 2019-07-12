وطن النهار

أشادت الامين العام لجمعية الهلال الاحمر مها البرجس بما تقوم به المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام في وزارة الداخلية من تقديم خدمات ذات ابعاد انسانية وحقوقية في خدمة النزلاء.

جاء ذلك في تصريح البرجس للصحافيين عقب زيارتها والوفد المرافق لها إلى وزارة الداخلية في إطار التنسيق مع الوزارة للاطلاع على الادوار التي تقوم بها المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام في تقديم الخدمات المتميزة لرعاية النزلاء. وأوضحت البرجس أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود الجمعية لتقديم الخدمات لكل قطاعات المجتمع بما في ذلك السجناء بهدف توفير البيئة المناسبة لهم لممارسة حياتهم ضمن حقوقهم التي كفلتها لهم القوانين. وثمنت ما تقوم به وزارة الداخلية من جهود بارزة عبر اقامتها مثل هذه اللقاءات والزيارات التي تهدف الى الاطلاع عن قرب على احتياجات النزلاء ومعرفة المتطلبات اللازمة لهم ما يمكن الجمعية بدورها من المساهمة في تلبية تلك الاحتياجات والمتطلبات. وذكرت أن الزيارة تضمنت جولة في مستشفى السجن وعنابر النزلاء من الرجال والنساء والاطلاع على احتياجاتهم لمساهمة الجمعية في دعم المؤسسة الإصلاحية وتنفيذ الأحكام. من جانبه رحب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء فراج الزعبي في تصريح مماثل بزيارة وفد الجمعية للمؤسسات الاصلاحية للاطلاع على الخدمات المقدمة للنزلاء ضمن جهود وزارة الداخلية للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

