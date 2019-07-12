أول النهار

استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود مختاراً منطقة الجهراء حمد العيار.

وهنأ محافظ الفروانية العيار بمناسبة تعيينه مختار لمنطقة الجهراء متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، لاسيما المتعلقه بدور ومهام المختاريات وتعاونها مع المحافظات بما ينعكس إيجابياً في خدمة ومصلحة الأهالي.

من جهته أعرب العيار عن شكره وتقديره للحمود، مشيداً بحرصه على التواصل مع الجميع.

وعلى صعيد آخر كرم الحمود المقدم ركن بحري م. يوسف الشطي، بمناسبة حصوله على المركز الأول ببطولة آسيا لسباق «سبارتان سبرنت» والمقامة في اليابان، والتي شارك فيها أكثر من 800 متسابق من مختلف دول العالم.

وأشاد الحمود بالإنجاز الذي حققه الشطي والذي يضاف إلى سجل إنجازات ونجاحات أبناء الكويت المستمره ورفع اسم الكويت في المحافل العالمية، مؤكداً دعمه ومساندة للمبدعين والمتميزين تأكيداً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة والرشيدة لصاحب السمو أمير البلاد، متمنياً له المزيد من النجاح بما يحقق أهدافه وطموحاته.

وأعرب الشطي عن بالغ شكره وامتنانه للشيخ فيصل الحمود على دعمه وتشجيعه ومؤازرته ما يحفظه لتقديم المزيد من الإنجازات.

