أول النهار

استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي حيث قدم لسموه مشروع دعم نظم الرقابة الداخلية بالجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة وتعزيز قدرات وحدات التدقيق الداخلي بها.

وأشار سمو رئيس مجلس الوزراء إلى دعمه الكامل للخطوات التي يتخذها الديوان في سبيل حماية وصون الأموال العامة، مؤكدا التزام الحكومة في مكافحة الفساد وتسخير كل الامكانيات لتحقيق أعلى مستويات الشفافية وهو ما سينعكس على تطوير أداء مختلف الجهات الحكومية.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد الصباح.

