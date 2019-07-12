أول النهار

عقدت هيئة القوى العاملة متمثلة في قطاع العمالة الوطنية، اجتماعا مع القيادات الفاعلة في القطاع المصرفي بجميع البنوك، في إطار خلق شراكة حقيقية لتحقيق الأهداف المشتركة بين القطاعين في دعم العمالة الوطنية وخلق المزيد من فرص العمل من خلال فتح الأبواب أمام الشباب الخريجين وتدريبهم وتطوير قدراتهم.

وأكدت نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية ايمان الانصاري، أن القطاع الخاص اثبت خلال السنوات الأخيرة فاعليته على تحقيق أهداف الهيئة من خلال نجاحه في أداء دوره بدعم العمالة الوطنية وخلق المزيد من فرص العمل وعقد البرامج التدريبية المعدة على اعلى مستوى يواكب التطورات المحلية والعالمية ليمارس الشباب دورهم الفعال في التنمية والمشاركة في بناء كويت المستقبل.

وأشارت إلى أن خطة الهيئة للعام المقبل تتضمن احد أهم أهدافها زيادة اعداد المعينين من المتميزين والمواهب من الخريجين او الراغبين بالتحول من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص لمواكبة خطط واستراتيجيات التنمية في الدولة التي تضع العنصر البشري في مقدمة أولوياتها كونه المحرك الاساس والرئيس للنهوض بالدولة وقوتها الحقيقية في مواجهة التحديات والتطورات العالمية السريعة.

وقالت: إننا «نؤمن في الهيئة أن التطور بالعمل وتحقيق الاهداف التي نصبوا اليها في بناء قطاع خاص بكفاءات وطنية يجب ألا يتركز في وضع القرارات والتشريعات دون الرجوع الى اصحاب الشأن بهذا القطاع، حيث جاء الاجتماع حتى تتوافق اهداف الدولة مع القطاع الخاص من خلال تبادل الخبرات وملامسة التحديات التي يواجهونها والاستماع الى الحلول الممكنة مع وضع آليات تنفيذها على أرض الواقع.

وبينت أن هذا النوع من الملتقيات يحقق الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، مشيرة إلى البدء في القطاع المصرفي كونه الموظف الاكبر للخريجين والأعلى في فرض نسبة العمالة الوطنية والمتمثلة في 70% من اجمالي قوة العمل لديه كما وعدت بأن تتكرر تلك الملتقيات مع جميع القطاعات الاخرى للخروج بنتائج ملموسه تخدم جميع الاطراف.

إلى ذلك، أعلنت الانصاري، عن جائزة إحلال وتوطين العمالة الوطنية على مستوى الكويت في مجلس التعاون الخليجي والذي سيعلن فيها الفائز خلال سبتمبر 2019 في سلطنة عمان، متمنية لجميع الجهات الموظفة أن تحقق الفوز بتلك الجائزة لما لها من مكانة تقديرية رفيعة المستوى على مستوى الخليج.

