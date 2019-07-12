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لندن- طهران - الوكالات: اتهمت الحكومة البريطانية امس ايران بمحاولة اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز بعد ايام على اعتراض ناقلة نفط ايرانية من قبل المملكة المتحدة في جبل طارق.فيما سارعت ايران الى نفي حدوث اية مواجهة مع سفينة بريطانية في الساعات الـ24 الماضية وقالت موسكو ان واشنطن قامت بكل شيء كي تستمر الازمة بالتفاقم. وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية امس في بيان «خلافا للقانون الدولي، حاولت ثلاث سفن ايرانية منع مرور السفينة التجارية «بريتش هيريتيج» في مضيق هرمز»، مشيرا الى ان البحرية الملكية اضطرت للتدخل لمساعدة ناقلة النفط هذه التي تملكها «بريتش بتروليوم شيبينغ» فرع النقل النفطي لمجموعة «بريتش بتروليوم». وأوضح ان الفرقاطة «اتش ام اس مونتروز» اضطرت للتموضع بين السفن الايرانية و«بريتش هيريتيج» واطلاق تحذيرات شفهية على السفن الايرانية التي «عادت ادراجها بعد ذلك». وتابع الناطق «نحن قلقون من هذا العمل ونواصل حث السلطات الايرانية على تخفيف حدة التوتر في المنطقة». ورفضت «بريتش بتروليوم» التعليق على الامر مكتفية بشكر البحرية البريطانية «على دعمها»، مضيفة «ان اولويتنا المطلقة تتمثل في امن طواقمنا وسفننا». في المقابل نفى الحرس الثوري الايراني في بيان نشرته الوكالة الناطقة باسمه «سباه نيوز» امس ان يكون حاول منع مرور ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز. وقال في البيان «لم تحدث مواجهة مع سفن اجنبية بما في ذلك سفن بريطانية في الساعات الـ24 الأخيرة».

لكن مسؤولا كبيرا في الحرس الثوري توعد امس بأن واشنطن ولندن «ستندمان» على احتجاز ناقلة النفط الايرانية «غريس 1» في الرابع من يوليو في مياه جبل طارق الخاضع للسيادة البريطانية في اقصى جنوب اسبانيا. ووصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف امس ما اثارته السلطات البريطانية بانها «ادعاءات مكررة وتهدف لتصعيد الوضع».وقال ظريف في تصريحات للصحافيين ان مثل هذه «الادعاءات تكررت كثيرا حتى الآن وأن الحرس الثوري بدوره نفى ذلك بيد ان هذا الكلام يثار من اجل تغطية نقاط ضعفهم». الى ذلك صرّح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ان «الوضع مقلق جداً ونرى ان مخاطر حصول مواجهة مباشرة ارتفعت كثيراً في الآونة الأخيرة وازدادت اكثر فأكثر صعوبة توقع التطور المستقبلي للأحداث». ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الرسمية عنه قوله ان «واشنطن قامت بكل شيء لكي تستمر هذه الأزمة ويستمر هذا التفاقم».وقالت الحكومة البريطانية انها «تراقب بشكل دائم الوضع الامني وتظل مصممة على ضمان حرية الملاحة وفق القانون الدولي» بحسب المتحدث باسمها. وتسعى الولايات المتحدة الى تشكيل «تحالف» بحري دولي لضمان حرية الملاحة في الخليج. ومضيق هرمز حيث يعبر نحو ثلث النفط الخام المنقول بحرا في العالم.