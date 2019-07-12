الأولى

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل انه لايوجد توجه حاليا لرفع تعرفة السكن الخاص، مبينا انه تم تركيب 5000 من العدادات الذكيه في مختلف مناطق الكويت وان هناك خطة للتوسع نطمح ان تكون بها شمولية وان تكون القراءة بها بشكل لحظي للحفاظ على المال العام.

واوضح في تصريح للصحافيين امس على هامش افتتاح مركز بناء القدرات في قطاع شبكات النقل الكهربائية بغرناطة ان انقطاعات الكهرباء مستمرة خاصة انها موجودة في كل دول العالم وانها تحدث بين فترة واخرى نتيجة زيادة الضغط على الكهرباء وزيادة استخدام المحولات والشبكات التي غالباً ما تحدث خلال موسم الصيف.

و فيما يتعلق بالجهوزية لانتاج الطاقة الكهربائية قال: لدينا انتاج كاف وعليه فان القطع المبرمج اصبح الان غير موجود.

وختم بقوله : ان عمليات الصيانة تتم بشكل مُرضٍ لاسيما ان الانقطاعات خفت وتيرتها ونحن في شهر يوليو والكل يشعر ان الامور تسير نحو الافضل.

