الأولى

شهدت الساحة المقابلة لصالة التزلج تجمعاً امس شارك فيه بعض اعضاء المجلس البلدي، وعدد من المهندسين والمهتمين بالشأن الرياضي والثقافي، اعتراضا على قرار ازالة صالة التزلج الذي اتخذته الجهات المختصة قبل ايام.

المتجمعون اعتبروا الصالة شاهدا على احداث رياضية وفنية وسياحية وان المنطق يستدعي المحافظة عليها وصيانتها بعدما اصبحت احد المعالم في العاصمة التي يؤمها المواطنون والمقيمون خصوصا في فصل الصيف.

وقالوا ان الصالة متنفس لمن يؤثرون عدم السفر صيفاً، ويفضلون البقاء في الديرة ، مشيرين الى ان ازالتها بعدما مضى نحو 40 عاما على انشائها يعتبر حرمانا للمواطن والمقيم من معلم كويتي مميز، فضلا عن اعتباره تعديا على صرح سياحي وترفيهي اثبت نجاحه على مدى عشرات السنين.

ولفت المجتمعون الى انه لا شيء يستدعي الازالة، والاولى اعادة تأهيل الصالة وصيانتها وتحديثها لتناسب العصر، ولتقدم خدمات اضافية لمرتاديها من المواطنين والمقيمين.

ورداً على من يقولون ان الهدف من الازالة هو توسعة حديقة الشهيد قال المجتمعون ان الحديقة عمل سياحي رائع، ولها اهداف نبيلة الكل يؤمن بها ويحرص عليها، غير ان صالة التزلج لا تقل أهمية عنها. وختموا بقولهم: بدلاً من ازالة الصالة، لماذا لا تبقى ويتم تطويرها لتمثل مع الحديقة مكانا سياحيا وتراثيا يجذب ابناء الكويت وضيوف الكويت؟

وناشدوا الجهات المسؤولة ابقاء الصالة وعدم ازالتها لانها تمثل تاريخا ومعلما حضاريا مع المعالم الكويتية المعاصرة. من جهتها، اكدت عضو المجلس البلدي مها البغلي ان قرار الإزالة لم يناقش في المجلس البلدي، ولم يصدر اي امر رسمي بهذا الخصوص منوهة ان ما ذكر عن الإزالة مجرد اخبار يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واوضحت البغلي أن الكويت تفتقر للمعالم السياحية والتراثية ولهذا يجب الحفاظ على ما تبقى منها كصالة التزلج، مطالبة بتوفير البديل المناسب لها لاهميتها التاريخية عند الكويتيين حيث سيتم الاحتفال بمرور اربعين عام على إنشائها. وبدوره، قال عضو المجلس مشعل الحمضان: إن صالة التزلج تعد احد معالم الكويت القديمة التي اصبحنا وللاسف نفتقد مبانيها واحدا تلو الاخر وإن كان لابد من إزالة الصالة يجب توفير مبنى مشابه في التصميم للمبنى الحالي.

وطالب الحمضان هيئة الاثار تسجيل هذه المباني وحصرها بهدف توفير ميزانية خاصة لاعادة ترميمها وصيانتها شاكرا الديوان الاميري على تبنيه اعادة تجديد المدينة الترفيهية على احدث التصاميم الحديثة.