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أعلنت وزارة الصحة تزويد المنافذ الحدودية بعدد سبع كاميرات حرارية و60 جهازا لفحص الحرارة اليدوية يعمل بالليزر ضمن خطة وقاية الحجاج الكويتيين.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة في الوزارة د. ماجدة القطان في تصريح صحافي امس الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى من الكروت الصحية للحجاج فضلا عن تزويد المناطق الصحية والمراكز الوقائية التابعة لها بنحو 47 ألف جرعة تطعيم وقائية. وأفادت بأنه تم توزيع نحو 20 ألف جرعة تطعيم ضد مرض السحايا الرباعي و15 ألف جرعة ضد الإنفلونزا الموسمية و12 ألف جرعة ضد النيموكوكل (المكورات الرئوية).

وذكرت أنه تم افتتاح أربع عيادات طبية في مطار الكويت الدولي اثنتين منها بمبنى المطار الرئيس وعيادة في كل من مبنى مطار الشيخ سعد وأخرى في المبنى الجديد للخطوط الجوية الكويتية (تي.4) يعمل بها طاقم طبي يتألف من 47 متخصصا على مدار الساعة. وأهابت بالحجاج ضرورة أخذ التطعيمات المقررة قبل السفر لأداء المناسك بأسبوعين على الأقل واتباع الاشتراطات الصحية وعدم التعرض إلى أشعة الشمس المباشرة أو تناول أطعمة ومشروبات مجهولة المصدر مع تناول كميات كافية من السوائل مع الابتعاد عن أماكن تجمع الإبل والحيوانات واتباع الاشتراطات الصحية.

ودعت الحجاج إلى عدم اصطحاب الأطفال دون سن الخامسة إلا بعد التأكد من استكمال التطعيمات الأساسية لهم كما نصحت الحوامل وكبار السن بمراجعة طبيبهم المعالج المختص للتأكد من لياقتهم الصحية قبل السفر أو تأجيله لحين تحسن وضعهم.