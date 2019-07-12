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بيروت - أ. ف. ب: تسببت اشتباكات اندلعت بين قوات النظام وفصائل مقاتلة في شمال غرب سورية بمقتل 82 عنصراً من الجانبين، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان امس.

كما قتل سبعة مدنيين في محافظة إدلب ومناطق محاذية لها، تديرها «هيئة تحرير الشام» (النصرة) وتؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة.

واندلعت الاشتباكات ليل الأربعاء إثر شن الفصائل وبينها «تحرير الشام» هجوما تمكنت بموجبه من السيطرة على قرية الحماميات وتلة قربها في ريف حماة الشمالي الغربي. وتسببت المعارك بمقتل 46 عنصراً من قوات النظام و36 مقاتلاً من الفصائل وفق المرصد. وشنت قوات النظام هجوماً معاكساً لاستعادة القرية، تزامن مع قصف جوي ومدفعي على مناطق سيطرة الفصائل. وقتل مدني على الأقل جراء غارات روسية على بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي الغربي، بينما أوقعت غارات نفذتها قوات النظام خمسة قتلى بينهم طفل في مدينة جسر الشغور في إدلب. وتعد تلة الحماميات وفق الناطق باسم فصائل «الجبهة الوطنية للتحرير» ناجي مصطفى «استراتيجية جداً لأنها تشرف على طرق إمداد» قوات النظام. ويشهد ريف حماة الشمالي منذ أسابيع جولات من المعارك، تسببت إحداها في يونيو بمقتل 250 مقاتلاً من الطرفين في ثلاثة أيام، بحسب المرصد.